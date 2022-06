Ibrahimovic, a giorni l’incontro decisivo con Maldini e Massara. Si sta per decidere il futuro dello svedese del Milan

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta un’incognita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport tutto passa dal percorso di recupero post operazione fatta per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione del ginocchio, attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

Fra qualche giorno il giocatore incontrerà Maldini e Massara per fare il punto della situazione. L’idea più plausibile al momento è quella di un contratto ‘a gettone’, con ingaggio legato ai traguardi personali e di squadra. In ogni caso sarà comunque Zlatan a decidere se andare avanti oppure no.