Ibrahimovic: «Non mi vedevate da un po', ecco il motivo... Futuro? Sono qui per il presente del Milan»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Napoli

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Milan. Di seguito le parole del dirigente rossonero.

«Non mi vedevate da un po’? Sono stato male, ho preso un virus e ho perso tre kili. Mio futuro al Milan? Sono qua per aiutare sia nel presente che nel futuro del Milan. Nuovo Direttore Sportivo? Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve o non serve. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e non è assolutamente vero. Con lui parlo tutti i giorni e lo faremo anche in futuro. Passaggio al Napoli da calciatore? Sono stato vicino a loro sei anni fa circa ma non è successo. Mi ricordo che nell’ultima partita che ho giocato qua ho segnato due gol».