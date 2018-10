Ibrahimovic-Milan: sarà fatto un tentativo a gennaio

Dopo la conferma di Leonardo, la trattativa tra Ibrahimovic e il Milan potrebbe incendiarsi nel calciomercato invernale

Dopo l’uscita in società di Fassone e Mirabelli, i rapporti tra Mino Raiola e il Milan si sono sono definitivamente riallacciati. Tutto alle spalle, tra Raiola e il Diavolo adesso è tornato il sereno, i contatti con Leonardo sono frequentissimi: nello stile del dirigente brasiliano c’è un costante aggiornamento coi procuratori più influenti. E, oltre che di Donnarumma, Raiola è anche agente di Zlatan Ibrahimovic è facile immaginare come i discorsi tra le due parti verteranno sul gigante svedese. Leonardo aveva confermato che c’era stato un tentativo (tenue) a luglio per Ibra ma ora con il calciomercato invernale alle porte le cose potrebbero cambiare.

Il Milan resta interessato eccome; ma ad oggi non ha fatto alcuna proposta a Raiola. Il motivo è semplice: sia Leonardo che l’agente dello svedese hanno lasciato poco più di un mese a Zlatan per una decisione definitiva. Ma non vi è alcun problema economico. Lo stipendio sarebbe sostenibile e il contratto è virtualmente pronto da mesi, ma Leo è stato chiaro spiegando che Higuain e Cutrone saranno al centro nel progetto rossonero. Decisione quindi nelle mani di Ibrahimovic. Lo svedese è poco entusiasta del campionato americano e deve decidere se accettare la sfida Milan sapendo di non arrivare da titolare intoccabile oppure se valutare altre opzioni, tra cui rimanere in America o cambiare campionato. Ibra-Milan una pista che potrebbe surriscaldarsi tra qualche mese.