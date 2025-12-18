Ibrahimovic Milan, di padre in figlio! Vicent firma il suo primo contratto da professionista con i rossoneri ed entra a far parte della squadra allenata da Oddo

Milan News
Il Milan prosegue nel segno della continuità familiare e del talento generazionale. Il club rossonero ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Vincent Zlatan Seger Ibrahimović, centrocampista nato nel 2008, che si lega così ai colori rossoneri dopo il percorso già avviato dal fratello Maximilian.
Vincent entrerà a far parte del progetto Milan Futuro, iniziativa strategica pensata per ridurre la distanza tra settore giovanile e prima squadra. Un percorso di crescita strutturato, che consentirà al giovane centrocampista di maturare in un contesto competitivo e sotto una supervisione costante.
A seguire da vicino lo sviluppo di Vincent ci sarà anche Zlatan Ibrahimović, oggi Senior Advisor di RedBird, ruolo che rafforza ulteriormente il legame tra la famiglia Ibrahimović e il progetto sportivo del club.
Con questa mossa, Igli Tare e la dirigenza rossonera blindano un altro tassello del futuro, ribadendo la volontà di puntare con decisione sui giovani cresciuti in casa. L’obiettivo è chiaro: costruire nel tempo una base solida di talenti pronti ad alimentare la rosa di Massimiliano Allegri nelle prossime stagioni.
