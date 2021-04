Ibrahimovic al ristorante nonostante la zona rossa? L’indiscrezione di Fanpage

Secondo il sito Fanpage.it, Zlatan Ibrahimovic ieri si sarebbe recato in un ristorante di Milano nonostante la zona rossa: la ricostruzione

Zlatan Ibrahimovic nei guai? Secondo il sito Fanpage.it l’attaccante svedese ieri all’ora di pranzo si sarebbe recato al ristorante “Tano passami l’olio” nonostante la zona rossa sia vigente in tutta la Lombardia così come (fino a ieri) in gran parte d’Italia.

Sempre secondo Fanpage l’attaccante svedese si sarebbe assieme allo chef Simonato e ad altre persone. Tra i presenti ci sarebbe stato anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef Simonato, raggiunto al telefono da Fanpage.it, ha confermato: «Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici”. “Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino».