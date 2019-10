Ibrahimovic svela il suo futuro? Ecco il messaggio dello svedese – FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una story su Instagram nella quale potrebbe suggerire un ritorno in Spagna: «Indovina? Sto tornando»

Zlatan Ibrahimovic ha sganciato la bomba. L’attaccante svedese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una story dove dice: «Ciao Spagna, indovina? Sto tornando».

La sua avventura in MLS è finita con il derby perso contro il Los Angeles FC e con un contratto in scadenza il 31 dicembre. Lo svedese è richiestissimo: il Napoli ci sta pensando, l’Inter si è tirata fuori, per il Milan è al momento solo un sogno, la Cina ci proverà, così come gli Emirati. E se invece dovesse tornare in Spagna dopo l’esperienza al Barcellona?