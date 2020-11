Ibrahimovic, una macchina perfetta: dal post lockdown nessuno meglio di lui in Serie A

I numeri di Zlatan Ibrahimovic sono strepitosi: post lockdown nessuno ha fatto meglio dello svedese e il Milan vola

Il Milan è Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic è il Milan. Lo svedese è l’anima e il corpo della squadra rossonera. Sia in campo che fuori. Per abbattere definitivamente l’Udinese occorreva una trovata, non una giocata normale, e lui era l’unico in grado di elaborarla.

Zlatan pianta così un’altra bandierina in Italia – a Udine non aveva mai segnato – e pro- segue a sbriciolare primati e imprese. In questo torneo siamo a sette centri in quattro partite, mentre da quando è tornato in rossonero ha preso parte a 23 reti in 22 partite di campionato (17 gol e 6 assist). Non solo: nel post lockdown è lui il giocatore ad aver preso parte a più reti in A: 19 (14 gol e 5 assist).