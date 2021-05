Ibrahimovic vende la società di scommesse: resta l’indagine della UEFA

Zlatan Ibrahimovic vende la sua partecipazione nella società scommesse, ma potrebbe non bastare, ecco le ultime

Zlatan Ibrahimovic ha venduto la sua partecipazione nella società scommesse: lo ha rivelato il quotidiano svedese Aftonbladet, parlando della Bethard, agenzia di betting con sede a Malta, di cui l’attaccante svedese aveva delle quote.

La società, come riferisce CalcioeFinanza, è stata venduta alla Esports Entertainment Group per poco meno di 16 milioni di euro, ma all’attaccante milanista potrebbe non bastare. UEFA e FIFA potrebbero comunque sanzionarlo.

