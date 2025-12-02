Calciomercato
Icardi, il futuro dell’ex Inter resta incerto: nuovi scenari e diverse opzioni di mercato già scartate
Il futuro di Mauro Icardi torna al centro delle discussioni di mercato. L’attaccante argentino classe 1993, oggi protagonista con la maglia del Galatasaray, continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del panorama internazionale. Periodicamente viene accostato a nuovi club o a un possibile ritorno in patria, ma le ultime notizie delineano uno scenario diverso.
Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ozgür Sancar nel programma Tarde o temprano, il numero 9 è tra i giocatori più pagati dell’intero campionato turco. Un dettaglio che pesa enormemente sulle valutazioni legate al suo futuro: l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo per molti club interessati. Diverse ipotesi di mercato sono state sondate, ma tutte respinte dall’entourage del calciatore, che non ha ricevuto proposte in grado di garantirgli lo stesso status economico e tecnico di cui gode a Istanbul.
Alla luce di questi elementi, l’ipotesi di un ritorno in Argentina, ventilata nei mesi scorsi, sembra oggi lontana. Icardi appare destinato a restare al Galatasaray, almeno fino a quando non arriverà un’offerta considerata realmente all’altezza del suo profilo e del ruolo centrale che ricopre nel club turco.
