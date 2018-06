Mauro Icardi rinnoverà il contratto con l’Inter? Nei prossimi giorni incontro tra dirigenza e Wanda, ecco l’offerta che presenteranno i nerazzurri per blindare Maurito

Trattenere Mauro Icardi diventa l’imperativo fondamentale in casa Inter. I nerazzurri hanno iniziato sin prisa sin pausa il calciomercato estivo, agendo a fari spenti e rinforzando la rosa con gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez. Prerogativa fondamentale, però, resta quella di blindare il capitano Mauro Icardi, attratto dalle sirene di calciomercato in direzione Juventus o alcune piste estere ancora sullo sfondo. Il futuro di Icardi all’inter, tuttavia, passerà necessariamente da un nuovo accordo con i nerazzurri per il rinnovo contrattuale con adeguamento dell’ingaggio e della clausola rescissoria.

E’ di queste settimane la pista di un possibile scambio Icardi-Higuain tra Inter e Juventus. L’attaccante argentino dei nerazzurri è tornato dalle vacanze con la moglie-agente Wanda Nara, pronta ad incontrare la società meneghina per discutere del rinnovo. Il club di Corso Vittorio Emanuele presenterà un’offerta di prolungamento del contratto fino al 2023 con un ingaggio, secondo Il Giorno, che arriverebbe a 8 milioni di euro, un grande sforzo considerati i 4,5 milioni di euro attuali che percepisce Maurito. Un altro dei nodi fondamentali sarà quello della clausola rescissoria, attualmente fissata a 110 milioni di euro e valida solo per l’estero dal 1 al 15 luglio.