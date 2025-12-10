Icardi Serie A, il ritorno a gennaio resta una possibilità: il calciatore è stata offerto ad una big. Le ultimissime su questa trattativa

Icardi Serie A, il Milan resta una possibilità per l’argentino anche se non si tratta di una priorità. Le ultime su questa possibilità di calciomercato

Il calciomercato del Milan, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, è un turbinio di ipotesi e suggestioni. Tra i nomi altisonanti proposti alla dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco, uno in particolare rievoca storie di gol e polemiche nel campionato italiano: quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente all’estero, è stato proposto al club di Via Aldo Rossi, aprendo uno scenario intrigante seppur estremamente complesso per un suo ritorno in Serie A.

A fare il punto sulla situazione, chiarendo i contorni dell’operazione, è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha fornito un quadro di estrema cautela. Le sue dichiarazioni delineano le reali difficoltà che il Milan incontrerebbe nel portare a termine questa trattativa.

Icardi e il Milan: una Pista “difficilissima” ma aperta

Le parole di Moretto offrono una prospettiva chiara: “Icardi è stato proposto al Milan. Mi dicono sia un nome difficilissimo, non uno dei primi nomi della lista, è un nome che il Milan in questo momento non sta tenendo caldo.”

Il Milan, dunque, non sta lavorando attivamente sul nome dell’argentino e ha altre priorità in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco. L’affare è definito “difficilissimo” a causa di diversi fattori, probabilmente legati sia alle alte richieste economiche (stipendio e formula del trasferimento) sia alle dinamiche extra-campo che hanno sempre accompagnato la carriera del calciatore in Serie A.

Tuttavia, l’aspetto più sorprendente e intrigante della rivelazione di Moretto è la mancanza di una smentita totale da parte della società rossonera. Nonostante la pista sia “fredda”, il giornalista ha lasciato aperta una remota possibilità: “però non è un nome che mi hanno smentito al 100%. Mi hanno tenuto un 1-2-3% di possibilità.”

L’investimento e il rischio per un ritorno in Serie A

Questa minima percentuale suggerisce che il profilo di Icardi, un bomber implacabile quando in condizione ottimale, potrebbe essere riconsiderato solo in caso di fallimento completo delle trattative per gli obiettivi primari del Milan. L’argentino rappresenta un’opzione di alto rischio ma anche di potenziale altissimo rendimento per un club di Serie A che ha bisogno di una garanzia di gol immediata.

Per ora, il calciomercato del Milan si concentra altrove, ma la porta per il clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Serie A, sebbene socchiusa, non è stata definitivamente chiusa. Le prossime settimane, con l’intensificarsi delle negoziazioni, diranno se quel “1-2-3%” di possibilità potrà trasformarsi in un affare concreto.