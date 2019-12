Il Bologna piange Janich: vinse lo scudetto nel 1964

È scomparso stamattina Franco Janich: vinse una Coppa Italia con la Lazio e uno scudetto con il Bologna. Fu direttore generale del Napoli

È scomparso stamattina all’età di 82 anni Franco Janich, leggenda del Bologna dal 1961 al 1972: 376 partite in rossoblù (294 in A più lo spareggio dell’Olimpico, 40 in Coppa Italia, 41 in Europa), vincendo uno scudetto (1963-64), una Coppa Italia (1969-70) e una Mitropa Cup (1961). Questo il ricordo della società felsinea sul proprio sito.

«Grande e grosso, bravo nell’anticipo, formidabile di testa, viene soprannominato l’Armèri, l’armadio in dialetto bolognese. I tifosi ne apprezzano non solo le qualità sul campo, ma anche l’arguzia e la simpatia con cui conquista tutti, anche chi per ragioni anagrafiche lo conosce solo a fine carriera. Stabilitosi a Nemi, nella campagna laziale, Janich infatti torna spesso a Bologna, finché la salute glielo consente, per salutare i vecchi amici e respirare il profumo di una città che gli è rimasta nel cuore. Quella città che oggi lo piange come uno dei figli più cari. Alla famiglia Janich vanno le più sentite condoglianze di tutto il Bologna Fc 1909»