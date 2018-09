Dall’Inghilterra affermano che il Chelsea di Sarri prepara l’assalto a Chiesa a gennaio. I Blues dovranno vincere la concorrenza di Juve, Napoli e United

Federico Chiesa è uno dei giovani più talentuosi in Italia ed è quindi normale che le grandi squadre abbiano messo gli occhi su di lui. La Juventus, in particolare, ha dimostrato grande interesse nei confronti del’attaccante della Fiorentina ma il suo futuro, almeno secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, potrebbe essere lontano dal Belpaese.

Il Sunday Express afferma che l’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, è rimasto stregato dal talento viola e a gennaio chiederà ufficialmente al suo club di acquistarne il cartellino. Si tratta comunque di una operazione molto difficile da realizzare, in quanto bisognerà presentare un’offerta davvero irrinunciabile per convincere i viola a privarsi a metà stagione di un giocatore così importante nelle dinamiche della squadra. Non bisogna comunque dimenticare che il Chelsea dovrà comunque affrontare la concorrenza di rivali piuttosto agguerrite. Oltre alla Juventus anche Napoli e Manchester United potrebbero prepara l’assalto al giocatore nella prossima sessione di calciomercato.

Nel frattempo il Chelsea di Sarri ha convinto non solo i tifosi ma anche gli stessi giocatori. Pedro oggi ha infatti paragonato il gioco espresso dai Blues a quello del fenomenale Barcellona di Pep Guardiola.