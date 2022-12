Il cucchiaio, la novità di Hakimi

Nel match di ieri vinto dal Marocco ai calci di rigore, Hakimi ha calciato l’ultimo tiro dal dischetto facendo il cucchiaio

É stato l’ex interista Hakimi a firmare l’ultimo rigore della vittoria del Marocco sulla Spagna. Come Totti in Italia-Olanda o Pirlo in Italia-Inghilterra, ha inventato un cucchiaio nel momento più difficile.

Un segno di grande coraggio, di assoluta sfrontatezza. Anche perché, a differenza degli esempi citati, Hakimi non ha mai segnato un rigore in una partita, né con i club dove ha giocato e gioca, né con il suo Marocco che ora sogna la semifinale