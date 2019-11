Il Liverpool ha deciso: EFL Cup e Mondiale per club con due rose diverse

Notizia curiosa che arriva dall’Inghilterra. Il Liverpool, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che giocherà in contemporanea la Carabao Cup e il Mondiale per club, con due rose diverse.

«Utilizzeremo due squadre contemporaneamente, con una squadra che parteciperà alla Coppa del Mondo per club FIFA in Qatar e un’altra alla Coppa Carabao», si legge sul sito del Liverpool.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB

— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019