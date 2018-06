Il Liverpool è pronto ad offrire 30 milioni alla Lazio per il portiere Strakosha. I biancocelesti ne chiedono 5 in più

La finale di Champions League persa dal Liverpool con il Real Madrid ha convito i Reds che Loris Karius non è ancor pronto per essere il titolare a difesa dei pali del club inglese. Il Liverpool ha quindi deciso che il suo futuro estremo difensore sarà Thomas Strakosha della Lazio. Secondo quanto riporta il quotidiano Daily Mirror, il 23enne portiere albanese è diventato il primo obiettivo della squadra guidata da Jurgen Klopp. Gli inglesi avrebbero offerto al club capitolino circa 30 milioni di euro per il giocatore ma sommando i bonus la cifra potrebbe arrivare ai 35 milioni richiesti dalla Lazio per il suo cartellino. Il club di proprietà di Claudio Lotito nel frattempo sta cercando di convincere il Sassuolo a cedergli Francesco Acerbi. I neroverdi non vogliono fare sconti per il proprio difensore ma le trattative continuano.