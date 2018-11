Il Milan inaugura la rubrica OP-ED e pubblica le storie dei tifosi

Iniziativa del Milan: il Diavolo inaugura sul proprio sito la rubrica OP-ED, nella quale saranno pubblicate le storie inviate dai tifosi.

Uno degli obiettivi che si è posto il nuovo Milan è quello di riavvicinare il club ai suoi tifosi. In questo senso si inserisce anche l’ultima iniziativa della società rossonera, che darà spazio alle storie dei propri supporters nella rubrica OP-ED, inaugurata quest’oggi all’interno del sito ufficiale.

«OP-ED è la tua storia in rossonero, è il tuo racconto, è la tua prima volta, è la partita che non scorderai mai, la trasferta memorabile, la tua vittoria più bella, la tua emozione più grande vissuta con il Milan. – spiega il club di Via Aldo Rossi – Ogni settimana raccoglieremo le vostre storie e ne sceglieremo una da pubblicare qui, su acmilan.com, sarà l’ennesima prova d’amore da parte dei tifosi per il Diavolo». Fra tutte le storie inviate dai tifosi, il Milan ne sceglierà alcune che avranno l’onore di essere pubblicate sul sito ufficiale del club.

