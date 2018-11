Pazzesco Milan: ci sarebbe già l’accordo sul contratto di Godin!

Milan a un passo dall’acquisto di Godin dall’Atletico Madrid? Sì secondo le indiscrezioni di oggi: i rossoneri avrebbero già l’accordo col difensore, in scadenza con gli spagnoli

Con un po’ di settimane di anticipo, il Milan ha già in pugno i suoi acquisti di gennaio: Lucas Paquetà dal Flamengo (ufficiale), Zlatan Ibrahimovic dai Los Angeles Galaxy (l’accordo c’è, mancherebbero solo i dettagli), Cesc Fabregas dal Chelsea (per cui si sono intensificati i contatti) e… Diego Godin per la difesa. Probabilmente tra i tanti obiettivi, quest’ultimo sarebbe ad oggi il più difficile: il capitano dell’Atletico Madrid è sì in scadenza di contratto, ma pure obiettivo di tanti altri club. Secondo le indiscrezioni di stampa riportate stamane, eppure, Leonardo avrebbe trovato finalmente l’accordo per il suo approdo in vista della prossima stagione: si tratterebbe solo di anticiparlo di qualche mese.

Per Godin, riportano le ultime, ci sarebbe già una stretta di mano più che ufficiosa: contratto per i prossimi due anni (o due anni e mezzo in caso di arrivo già a gennaio) a ben 4 milioni di euro l’anno netti a stagione. Particolare importante: Godin è sì uruguaiano, ma con passaporto spagnolo (vive a Madrid ormai da anni), dunque non andrebbe ad occupare nessuno slot da extracomunitario proprio come Paquetà (che starebbe per ottenere il passaporto comunitario). Al momento nessuna conferma su quello che, in termini difensivi, sarebbe davvero un super acquisto per il Milan nell’ottica di rimpiazzare Mattia Caldara ed Alessio Romagnoli, ai box per un po’ di settimane ancora (l’ex juventino probabilmente addirittura fino a febbraio).