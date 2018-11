Milan: senza Bonaventura e Biglia, Fabregas è una necessità

Il Milan intensifica i contatti col Chelsea per Cesc Fabregas a gennaio: il centrocampista spagnolo nel mirino rossonero per rinforzare un reparto indebolito dagli infortuni

Gennaio è abbastanza vicino ed il Milan, step by step, comincia a definire la strategia di mercato che, quasi sicuramente, porterà a nuovi innesti. Una necessità ultimamente più che una volontà vera e propria di rinforzarsi: tra infortuni vari, Gennaro Gattuso ha perso pedine fondamentali in difesa e a centrocampo. L’ultima di queste è Giacomo Bonaventura, fermato fino a fine stagione da un infortunio grave alla cartilagine del ginocchio. L’assenza dell’ex Atalanta in mezzo al campo si somma a quella di Lucas Biglia, alle prese con un problema al polpaccio (pure lui dovrebbe tornare solo col nuovo anno). Insomma, l’idea rossonera è quella di intervenire sul mercato non solo con l’acquisto di un attaccante (Zlatan Ibrahimovic) e un difensore.

Nelle ultime settimane il Milan avrebbe intensificato i contatti col Chelsea per Cesc Fabregas, giocatore che ultimamente fatica a trovare spazio nelle gerarchie di Maurizio Sarri. A gennaio per lo spagnolo potrebbe esserci l’opportunità di una cessione: lui stesso avrebbe detto di gradire particolarmente l’eventuale destinazione milanese. L’altro innesto sarà invece quello di Lucas Paquetà dal Flamengo, già acquistato a inizio stagione e in arrivo verso dicembre (debutterà però solo a gennaio): il centrocampista brasiliano nei fatti è però un rinforzo decisamente più offensivo.