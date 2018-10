Leonardo ha incontrato l’agente di Paquetà nelle scorse settimane e potrebbe avviare le prime trattative con il Flamengo a gennaio

Mentre la squadra ottiene la sue seconda vittoria in Europa League battendo l’Olympiacos in casa per 3 a 1, la dirigenza rossonera sta già lavorando sul mercato. Secondo quanto riporta Milannews.it, nelle scorse settimane il direttore dell’area tecnica Leonardo ha incontrato l’agente di Paquetà, Eduardo Uram. L’attaccante classe ’97 del Flamengo è finito nel mirino dei rossoneri da diversi mesi ma la concorrenza è piuttosto agguerrita. Si parla ad esempio di un interessamento del Paris Saint Germain. Il talentino brasiliano avrebbe come sponsor il connazionale Neymar.

Il fatto che Leonardo abbia incontrato in questi giorni il procuratore di Paquetà non esclude comunque che i rossoneri possano avviare i contatti con il Flamengo per parlare di un possibile trasferimento del giocatore già a gennaio. Oppure, il Milan potrebbe iniziare ad imbastire la trattativa per portare il brasiliano in Italia in estate. Paquetà in questo avvio di stagione ha già messo a segno 7 gol e 4 assist in 30 presenze tra campionato carioca e Coppa Libertadores. Il giocatore offensivo conta anche due presenze con la Nazionale maggiore.