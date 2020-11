Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz: due le strade percorribili

Brahim Diaz è in rossonero in prestito secco dal Real Madrid, ma il Milan vuole trattenerlo

Brahim Diaz ha dimostrato sin da subito di poter essere un elemento importante per il Milan e la squadra di Stefano Pioli. Lo spagnolo è arrivato in rossonero in prestito secco dal Real Madrid, ma ora la dirigenza milanista starebbe studiando un modo per trattenerlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le strade per il Milan sarebbero due: rinnovo del prestito con inserimento di diritto/obbligo di riscatto ed un’eventuale contro riscatto alla morata. Oppure acquisto a titolo definitivo dando importanza alla valorizzazione del giocatore da parte dei rossoneri, con il Real Madrid che chiederebbe una cifra intorno ai 25 milioni di euro.