Il nuovo Milan prende vita: torna Leonardo?

Il nuovo Milan di Elliot ha contattato l’ex rossonero Leonardo: non ancora svelato però il ruolo offerto al brasiliano

Si è appena chiusa la nefasta era cinese al Milan ed è già tempo di nuovi arrivi (o sperati ritorni) in casa rossonera. Nelle ultime ore è circolato il nome dell’ex rossonero Leonardo per quello che sarebbe un suggestivo ritorno in società. La nuova proprietà statunitense avrebbe contattato Leonardo, già ex dirigente ed ex allenatore del club: non è ancora stato svelato il ruolo che sarebbe stato offerto.

Il condizionale è d’obbligo in questi casi, ma i primi contatti sono il chiaro segnale del cambiamento che Elliot vuole portare all’interno del Diavolo. Il fondo sembra già orientato a nominare Paolo Scaroni nuovo presidente dal 21 luglio: resta da vedere a questo punto se verranno confermati Fassone e Mirabelli nelle rispettive posizioni di amministratore delegato e direttore sportivo.