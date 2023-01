Il padre di Portanova: «È innocente, sentenza sorprendente»

Le parole di Daniele Portanova, padre del centrocampista del Genoa, dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale

Daniele Portanova, ex calciatore e padre di Manolo, ha parlato al Secolo XIX della situazione del figlio.

PAROLE – «Continuo a leggere e rileggere le carte del processo che riguarda i miei 2 figli, e posso dire che la sentenza è quantomeno sorprendente. Manolo è un guerriero come me, supererà anche questa e lo rivedremo presto in campo. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito amareggiato, un padre ha l’obbligo di crescere ed educare, ma anche di proteggere i figli. Ho provato amarezza e rabbia, ma di certo non delusione perchè credo nell’assoluta innocenza dei miei figli. Non ho dubbi che Manolo sia innocente, sarà colpevole quando e se tutti i gradi di giudizio avranno confermato la sentenza».