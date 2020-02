Il piano di Iachini: «Ibra lontano dall’area» – VIDEO

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha spiegato la strategia adottata dalla retroguardia viola per limitare Ibrahimovic – VIDEO

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Milan, Beppe Iachini ha spiegato come avesse chiesto ai suoi esplicitamente di tenere Ibrahimovic il più lontano possibile dalla porta. Ecco le sue parole.

«Avevamo preparato la partita in un certo modo, per forzarla nella ripresa. Dovevamo tenere lontano Ibrahimovic dalla porta e abbiamo sbagliato solo in un’occasione. Per tutta la partita abbiamo concesso pochissimo e dobbiamo migliorare nelle uscite e nel palleggio».