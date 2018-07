Il Real Madrid ha voluto chiarire con un comunicato ufficiale di non voler acquistare Neymar in questa stagione

Non capita spesso che le grandi squadre commentino le voci di mercato ma nel caso di Neymar il Real Madrid ha voluto chiarire la sua posizione con un comunicato ufficiale. Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, che ha ottenuto vantaggi enormi da questa operazione anche dal punto di vista commerciale, ha rilanciato le voci riguardo il possibile trasferimento del fenomeno brasiliano ai Blancos. Il club di Florentino Perez pare però non abbia alcuna intenzione di intavolare una trattativa con il Paris Saint Germain.

«Alla luce delle informazioni costanti che collegano il giocatore del PSG Neymar Jr. con il nostro club, il Real Madrid C. F. vuole chiarire che non ha intenzione di presentare alcuna offerta per il giocatore. Il rapporto tra i due club è straordinario, tanto che se a un certo punto il Real Madrid volesse prendere in considerazione di acquistare un giocatore del PSG, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di contattare il club francese», recita la nota del clun madrileno.