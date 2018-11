Il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante: emissari dei Blancos si sono recati all’Estadio de Gran Canaria per vedere Dzeko.

Il centravanti della Roma, Edin Dzeko, piace molto al Real Madrid, che è alla ricerca di un attaccante d’esperienza per rinforzare la rosa a disposizione di Santiago Solari. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo “AS”, secondo cui i Blancos avrebbero addirittura inviato dei propri emissari all’Estadio de Gran Canaria per osservare il giocatore in azione con la maglia della Bosnia contro la Spagna di Luis Enrique.

Secondo “AS”, Florentino Perez sarebbe intenzionato ad effettuare un colpo in attacco già a gennaio, quando appunto i Blancos potrebbero bussare alla porta della Roma per Dzeko, per poi puntare su un big assoluto la prossima estate. Il Real Madrid avrà poi modo di osservare il giocatore anche in Champions League, visto che la Roma sarà impegnata proprio contro le merengues martedì 27 novembre all’Olimpico.

In questa stagione Dzeko ha collezionato fino a questo momento 11 presenze e 2 gol in Serie A e ben 5 reti in 4 partite nella massima competizione europea, dove si sta esprimendo ai suoi massimi livelli.

