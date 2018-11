Stanno lievitando le prestazioni di Justin Kluivert: l’esterno della Roma, anche con la maglia dell’Under 21 olandese, ha mostrato tutte le sue qualità

Con l’Under 21 dell’Olanda ha giocata la sfida contro la Germania, indossando la fascia da capitano: Justin Kluivert corre veloce verso la notorietà. Il cognome è di quelli pesanti, ma le qualità e il carattere non mancano se è stato scelto come capitano in una sfida così complicata. L’obiettivo chiaramente, però, è quello di entrare stabilmente nel gruppo della Nazionale maggiore: un traguardo che potrà raggiungere grazie alle prestazioni con la maglia della Roma. Nelle ultime due, Cska in Champions e Sampdoria in campionato, ha dato prova di tutte le sue qualità e di questo passo potrà esplodere. La Roma ha puntato forte sul 19enne figlio d’arte e l’olandese è pronto a ripagarla con gol e assist. Nel match contro la Germania Under 21, ancora una volta, infatti, si sono visti dribbling importanti e passaggi decisivi.