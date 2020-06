Il Real “vede” il Barça, Setién: «Niente drammi» – VIDEO

Quique Setien mantiene la calma dopo il pareggio contro il Siviglia per 0-0. Il Real può agganciare i blaugrana

Quique Setien non fa drammi e mantiene la calma dopo il pareggio contro il Siviglia per 0-0. Queste le parole del tecnico del Barcellona.

«Non possiamo iniziare a fare drammi per un pareggio. Ci sono ancora tantissimi punti in palio. Ho visto la partita del Real e i problemi che gli ha creato il Valencia. È un campionato molto equilibrato e dobbiamo cercare di migliorare il nostro gioco in profondità per essere più pericolosi».