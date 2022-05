Il super agente Barnett: «Aouar e Grillitsch perfetti per la Juve. Bale...»

L’agente di Gareth Bale intervistato da Tuttosport esclude l’arrivo del gallese in Serie A e consiglia la Juve sul mercato

Intervistato da Tuttosport Jonathan Barnett, manager di Gareth Bale tra gli altri, consiglia la Juve sul mercato e parla del futuro del gallese. Di seguito le sue parole.

JUVE – «Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri. Uno è Aouar del Lione, l’altro Florian Grillitsch, che lascerà l’Hoffeheim a parametro zero»

DOKU – «È un 2002, è un top e difficilmente il Rennes lo venderà. Credo che comunque sia troppo costoso per i club di Serie A».

BALE IN ITALIA – «No, ormai non penso lo vedrete più Gareth in Serie A»