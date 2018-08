Il Torino valuta l’acquisto di Ntcham dal Celtic. Il 22enne francese ha già giocato in Serie A con il Genoa

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha confermato che il mercato dei granata per la difesa e l’attacco è sostanzialmente chiuso. Per quanto riguarda il centrocampo è molto probabile che ci saranno ulteriori trattative. Secondo quanto riporta La Stampa, il Torino sarebbe interessato a Olivier Ntcham del Celtic. ll 22enne ha già giocato in Serie A con il Genoa dal 2015 al 2017. Il calciatore francese ha chiuso la scorsa stagione in Scozia con 9 gol e 6 assist in 48 presenze e pochi giorni fa ha segnato un gol nel secondo turno delle qualificazioni per la prossima Champions League contro il Rosenborg.

Il Torino ha in mente anche un altro possibile rinforzo di grande esperienza per la mediana. I granata starebbero infatti pensando a Maxime Gonalons, in uscita dalla Roma. Il francese ha rifiutato diverse offerte dalla Premier League per rimanere in giallorosso ma una seconda esperienza in Italia, in una squadra meno blasonata che possa offrirgli il giusto spazio, potrebbe essergli utile per rilanciarsi.