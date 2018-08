I granata sono alla ricerca di un nuovo tassello per completare la batteria di centrocampisti a disposizione di Walter Mazzarri: in queste ore il Ds Petrachi sta provando l’affondo per Gonalons

Il Torino ci riprova per Maxime Gonalons. Dopo i sondaggi di giugno, sono in corso in queste ore nuovi tentativi da parte dei granata per il centrocampista francese della Roma. Mazzarri ha chiesto alla propria dirigenza un uomo d’ordine in mezzo al campo, un profilo affidabile che aumenti il tasso di esperienza della propria mediana. Gonalons incarna alla perfezione le richieste del tecnico toscano: dopo una stagione in chiaroscuro nella capitale, lo stesso giocatore freme dalla voglia di rilanciarsi e tornare quello dei tempi di Lione.

La richiesta dei giallorossi si aggira sui 10 milioni di euro trattabili, ma il vero nodo resta l’ingaggio percepito dal classe ’89: il Torino, per ammortizzare l’esborso, potrebbe spalmare su quattro annualità il pagamento dei 2 milioni spettanti a Gonalons. Queste difficoltà, dunque, non sembrerebbero insormontabili. Il ragazzo ha anche rispedito al mittente alcuni sondaggi provenienti dalla Premier League perché vuole dimostrare il suo vero valore nella nostra serie A. La mediana a tre che ha in mente mister Mazzarri è di tutto rispetto: con Baselli, Rincon e Gonalons, i granata potrebbero togliersi delle belle soddisfazioni. Ora la palla passa alla squadra mercato del Ds Petrachi: dopo un’estate di sondaggi e valutazioni, è giunto il momento di passare all’affondo decisivo.