Il Torino punta Popescu, lo Steaua Bucarest spara alto: 100 milioni

Il club torinese sta seguendo il giovane talento rumeno dello Steaua Bucarest, ma il presidente Becali spara altissimo sul prezzo

Il Torino sulle tracce di Octavian Popescu, giovane talento 19enne dello Steaua Bucarest. Il presidente del club rumeno spegne però gli entusiasmi a Digi Sport per la piazza granata:

«Non abbiamo ancora ricevuto proposte concrete. Il Benfica? Non credo che abbia i soldi per acquistarlo; ho venduto Man per 11 milioni, ne volevamo 13 per Chiriches ma alla fine lo abbiamo ceduto per 7. Non sarò mai in grado di vendere Popescu per il suo reale valore, che è dai 100 ai 150 milioni, però sarei disposto a cederlo per la metà»