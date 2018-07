L’allenatore del West Ham Pellegrini lascia intendere che Obiang può lasciare gli Hammers. La Samdoria lavora per il ritorno del centrocampista

Il tecnico del West Ham, Manuel Pellegrini, ha parlato della situazione della rosa ai microfoni di Football London e sono arrivate buone notizie per i tifosi della Sampdoria. L’allenatore cileno ritiene che la squadra vada rinforzata ma allo stesso tempo ha aperto alla cessione di Pedro Obiang, uno dei principali obiettivi per il centrocampo dei blucerchiati.

«Stiamo cercando di costruire una buona squadra. Abbiamo sette nuovi giocatori e tre pilastri si sono infortunati, non sappiamo quando torneranno. Cercheremo di diventare ancora più forti entro la fine del mercato. Su Obiang non voglio dire niente. Se per qualche ragione partirà, allora dovremo trovare un sostituto», ha detto Pellegrini. La Sampdoria ha proposto 9 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo classe ’92 ma l’offerta iniziale è stata rifiutata. Il centrocampista ha già vestito la maglia del club di Genova tra il 2010 e il 2015 (4 gol in 128 presenze) per poi essere ceduto al club inglese per 6 milioni di euro.