Cresce l’attesa per Italia-Portogallo. Roberto Mancini pensa a Ciro Immobile titolare contro i portoghesi

L’Italia si prepara ad affrontare il Portogallo nell’ultimo match (per gli azzurri) della Nations League. Evitato lo spauracchio retrocessione, Roberto Mancini proverà a guidare i suoi verso il primo posto. Operazione complicata ma non impossibile: serve la vittoria contro il Portogallo e la sconfitta dei portoghesi nell’ultimo match in Polonia. Il commissario tecnico azzurro starebbe pensando di schierare i suoi ancora una volta con il 4-3-3. Il Mancio sembra avere pochi dubbi di formazione ma deve trovare il sostituto di Federico Bernardeschi, che ha lasciato il ritiro per un problema fisico.

Il Mancio avrebbe voluto confermare la formazione che ha fatto bene in Polonia ma senza Bernardeschi potrebbe variare assetto. Mancini ha provato in alternativa Domenico Berardi, ma il calabrese non sembra averlo convinto a pieno e potrebbe puntare su Ciro Immobile in attacco. In porta toccherà a Gigio Donnarumma. In difesa, insieme al duo juventino Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, dovrebbero giocare Florenzi e Biraghi. A centrocampo ci sarà ancora il doppio play, con Verratti mezz’ala e Jorginho al centro, con Barella a chiudere il trio in mediana. In avanti, oltre a Immobile, spazio a Federico Chiesa sulla destra e a Lorenzo Insigne sulla sinistra.