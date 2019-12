Immobile: «La nostra forza è il gruppo» – VIDEO

Immobile, le parole del bomber della Lazio autore ieri di una doppietta fondamentale nella vittoria contro l’Udinese

Ciro Immobile è inarrestabile, il bomber della Lazio è andato a segno anche ieri nella vittoria della squadra di Inzaghi sull’Udinese. Ecco le parole del numero 17 ai microfoni di Dazn.

«Sono contento abbiamo fatto un grande lavoro siamo stati bravi a mettere le partita sul binari giusto. Il percorso di crescita passa anche da queste partite non perdere punti fondamentali. Orgogliosi di quello che abbiamo fatto oggi davanti a un bel pubblico e ci prepariamo per la sfida di sabato sera. Meriterebbero tutti di giocare, questo è un gruppo unito, bello anche che ha fatto il suo esordio Anderson. Luis è un ragazzo che merita per quello che ci da, ho lasciato il rigore al Tucu e a Caicedo oggi era importante che si sbloccasse anche lui non solo con gli assist ma anche nel fare gol».