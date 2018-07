Dal Belgio confermato che il Real Madrid ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Hazard sulla base di 190 milioni

Il Real Madrid ha perso Cristiano Ronaldo ma il presidente Florentino Perez ha promesso che arriveranno giocatori all’altezza della squadra più titolata di Spagna in campo internazionale. I Blancos non hanno intenzione di riportare Neymar nella penisola iberica ma hanno nel mirino un giocatore di qualità decisamente superiore alla media. In Belgio sono infatti convinti che il Real Madrid abbia ormai definito l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Eden Hazard sulla base di 190 milioni di euro. Perez sarebbe quindi riuscito a battere la concorrenza degli eterni rivali del Barcellona.

L’indiscrezione arriva dai quotidiani Nueuws Blad e HLN, che riportano di un accordo totale tra l’entourage del giocatore e i Blancos raggiunto appena dopo la conclusione del Mondiale 2018 chiuso al terzo posto dal Belgio. Per il neo tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, si tratterebbe di una perdita molto importante. L’ex allenatore del Napoli ha detto di non essere particolarmente interessato al mercato ma se davvero dovesse perdere Hazard è probabile che chiederà alla dirigenza un sostituto all’altezza.