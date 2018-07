Perez tranquillizza i tifosi del Real: «Arriveranno giocatori magnifici»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, rilancia: «Dobbiamo rafforzare presente e futuro, arriveranno altri trionfi»

I tifosi del Real Madrid stanno vivendo un estate diversa dalle altre. Il club Blanco infatti, è stato sin qui sì protagonista della sessione di calciomercato, ma soprattutto perchè ha ceduto alla Juventus colui che è considerato il più grande giocatore del mondo: Cristiano Ronaldo e non per gli acquisti fatti, come i tifosi delle merengues sono solitamente abituati. Florentino Perez, parlando nel corso della presentazione del nuovo acquisto Alvaro Odriozola, ha spiegato: «Il Real Madrid sta vivendo uno dei migliori periodi della sua storia. Abbiamo vinto moltissimi titoli, la situazione finanziaria è eccellente e siamo seguiti da milioni di fan. Questo è un momento leggendario per noi e la sfida è continuare così, continuare ad avere questa identità. Cerchiamo altri trionfi e sono sicuro che li raggiungeremo».

Chiuso il ciclo Zidane, per il Real è arrivato il momento di iniziarne uno tutto nuovo: «Molti pensavano che fosse impossibile vincere tre Champions League consecutive, noi ci riamo riusciti. E’ stato un risultato figlio del talento, del sacrificio e dello spirito di squadra. Sappiamo cosa ci si aspetta ogni anno da un club come il nostro, siamo il Real e vogliamo sempre di più». I tifosi del Toro si aspettano però il grande colpo, capace di far dimenticare Ronaldo: «Per quanto ci riguarda, ogni titolo rappresenta un passo per cercare di raggiungerne di nuovi. Dobbiamo rafforzare il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo una grande squadra che verrà rinforzata con giocatori magnifici».