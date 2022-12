Indagine Juve, Casini: «Non ci sarà una nuova calciopoli»

Le parole del presidente di Lega Casini sull’indagine sulla Juve: «Aspettiamo la conclusione delle indagini»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione sull’indagine attorno alla Juve. Di seguito le sue parole, riportate dall’Ansa.

«Come ho già detto, come Lega non commentiamo la Juve, aspettiamo le indagini. Nuova Calciopoli? Questo timore non c’è, ma dobbiamo vedere cosa succede. In realtà bisognerebbe capire, una volta chiuse le indagini, cos’è successo. Ora è difficile commentare».

