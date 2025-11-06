Infortunati Cagliari, il punto sugli infortunati: le condizioni dei rossoblù verso la trasferta di Como

Infortunati Cagliari, tra acciacchi e recuperi: la situazione in infermeria prima del match col Como. Le ultimissime

Si avvicina la sfida tra Como e Cagliari, valida per l’11ª giornata della Serie A 2025/2026, in programma sabato 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La squadra di Fabio Pisacane, alla sua prima stagione completa sulla panchina isolana, sta preparando la trasferta con grande cura tattica e fisica. Tuttavia, la settimana che precede il match è segnata dalle difficoltà legate agli infortuni: il gruppo lavora a ranghi ridotti e le soluzioni a disposizione del tecnico restano limitate.

Deiola unico con qualche chance

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, le possibilità di recuperare qualcuno degli indisponibili sono minime. Tra i cinque giocatori che hanno svolto lavoro differenziato, l’unico che conserva una flebile speranza di rientrare è Alessandro Deiola. Il vicecapitano, alle prese con un’elongazione al quadricipite femorale sinistro, sta provando ad accelerare i tempi di recupero, ma la sua presenza a Como appare comunque difficile.

Gli altri rientreranno dopo la sosta

Per Giuseppe Ciocci, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, invece, il ritorno in campo è rimandato con ogni probabilità alla gara casalinga del 22 novembre contro il Genoa, subito dopo la sosta per le Nazionali. In quell’occasione Pisacane spera di poter contare nuovamente su un organico più completo e competitivo.

