Infortunati Sampdoria, che tegola per il centrocampo blucerchiato: quel giocatore si ferma e spunta l’ipotesi operazione

La Sampdoria e mister Angelo Gregucci dovranno rinunciare a uno dei pilastri del centrocampo. Oliver Abildgaard, mediano danese classe 1996, sarà infatti costretto a uno stop di circa due mesi a causa di una lesione alla spalla riportata nell’ultima gara disputata. Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema più serio del previsto.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il giocatore, insieme allo staff medico blucerchiato, sta valutando l’ipotesi di un intervento chirurgico che potrebbe ridurre i tempi di recupero. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, dopo ulteriori consulti specialistici.
Anche nello scenario più favorevole, il rientro di Abildgaard non avverrà prima della fine di dicembre. Arrivato a Genova per dare fisicità e sostanza alla mediana, il centrocampista dovrà saltare diverse sfide cruciali del campionato di Serie B 2025-2026.
La sua assenza rappresenta un duro colpo per il Doria, che perde un elemento fondamentale di equilibrio e quantità nella zona nevralgica del campo. Gregucci sarà quindi chiamato a studiare nuove soluzioni tattiche per sopperire alla mancanza del danese.
In casa Samp resta comunque la speranza di rivedere Abildgaard in campo entro la fine dell’anno, magari già a disposizione per la prima gara del 2026. Nel frattempo, il percorso di riabilitazione sarà seguito con la massima attenzione dallo staff medico, consapevole del ruolo chiave del giocatore per il prosieguo della stagione.
