Infortunati Sampdoria, si ferma Bellemo: il centrocampista ko dopo gli esami! I dettagli

Infortunati Sampdoria, stop per Bellemo: il centrocampista blucerchiato ko dopo gli esami! Tutti i dettagli

La Sampdoria deve fronteggiare un nuovo contrattempo muscolare alla vigilia di due sfide delicate di Serie B. L’ultimo stop riguarda Alessandro Bellemo, alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro che desta non poche preoccupazioni.

Esami e tempi di recupero

Il problema è emerso il giorno successivo alla gara di La Spezia, durante la seduta defaticante riservata ai titolari. Bellemo ha avvertito un dolore crescente al polpaccio e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva non strutturale: la forma meno grave, ma comunque tale da richiedere cautela e monitoraggi costanti – come riportato da Il Secolo XIX. Il centrocampista ha già iniziato un percorso riabilitativo individuale, seguito dallo staff medico, e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Stop certo con la Carrarese, dubbio per Palermo

La sua assenza nel prossimo match casalingo contro la Carrarese è già sicura. Restano invece da valutare le possibilità di recupero per la trasferta di Palermo, appuntamento insidioso per il Doria che spera di ritrovare il suo equilibrio tattico e la capacità di collegare le due fasi di gioco.

Emergenza muscolare in casa blucerchiata

Il nuovo infortunio conferma una vera e propria “epidemia” muscolare che sta colpendo diversi elementi della rosa ligure, costringendo Gregucci a continui adattamenti nell’assetto di gara. Lo staff medico continuerà a monitorare Bellemo giorno dopo giorno, con l’obiettivo di riportarlo in campo nel minor tempo possibile, evitando però rischi di ricadute.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

