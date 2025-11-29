Infortunati Sampdoria, la voglia di riscatto di Ricci: il centrocampista punta a esserci già alla prossima sfida

Infortunati Sampdoria, il centrocampista doriano Matteo Ricci punta al recupero già dalla prossima giornata

Il centrocampista blucerchiato Matteo Ricci è stato costretto a fermarsi di nuovo nelle ultime settimane a causa di problemi fisici. Dopo una botta e un successivo guaio muscolare, il classe 1994 ha dovuto interrompere il suo percorso di crescita, proprio mentre stava ritrovando ritmo e continuità.

Il rientro sembrava vicino e la titolarità a portata di mano, ma la sfortuna ha colpito ancora. Ricci non sarà disponibile neppure per il derby contro lo Spezia, una gara speciale per lui da ex, lasciando la Sampdoria priva di un elemento prezioso in mezzo al campo.

Nonostante lo stop, il mediano resta determinato: lo staff medico sta lavorando per un recupero sicuro e senza rischi, con l’obiettivo di rivederlo almeno in panchina già nella prossima sfida contro la Carrarese. La voglia di tornare e dare il suo contributo alla squadra è evidente, e la Sampdoria monitora con attenzione ogni passo del suo percorso.

