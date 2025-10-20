Infortuni Cagliari, ecco le condizioni di quel difensore dopo la sfida contro il Bologna: le ultimissime notizie sui rossoblù

Infortuni Cagliari, le ultimissime sulle condizioni di Mina dopo la sfida contro il Bologna: gli aggiornamenti sui rossoblù

Una domenica amara per il Cagliari di Fabio Pisacane, che incassa la terza sconfitta consecutiva in questo avvio di Serie A 2025/26. All’Unipol Domus i rossoblù cedono 0-2 al Bologna di Vincenzo Italiano, trascinato dalle reti di Holm e di un ispirato Riccardo Orsolini.

La squadra sarda, guidata dal giovane tecnico ex bandiera rossoblù, ha mostrato sprazzi di buon gioco ma anche le solite difficoltà sotto porta. Dopo un avvio incoraggiante, le poche occasioni create non sono state sfruttate e la mancanza di concretezza ha finito per pesare sull’esito della gara.

L’infortunio di Mina complica i piani

Oltre al risultato, a preoccupare l’ambiente cagliaritano è soprattutto lo stop di Yerry Mina. Il difensore colombiano, già reduce da un problema al polpaccio, è stato costretto a lasciare il campo al 68’ per un fastidio muscolare alla coscia. Una doppia noia che ha acceso i riflettori sulla sua tenuta fisica e che rischia di privare Pisacane di un pilastro della retroguardia.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’uscita è stata precauzionale, ma resta l’incertezza sui tempi di recupero.

Le parole di Pisacane

Nel post-partita l’allenatore ha provato a rasserenare i tifosi: «Mina si è fermato in tempo, evitando guai peggiori». Tuttavia, la sua presenza nella delicata trasferta di Verona resta in forte dubbio. Un’eventuale assenza rappresenterebbe un duro colpo per una difesa già in difficoltà, chiamata a trovare soluzioni alternative contro un avversario tradizionalmente ostico.

