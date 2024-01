La situazione in casa Frosinone per quanto concerne gli infortuni. Come hanno lavorato i giocatori di Di Francesco?

Oggi il Frosinone ha avuto modo di allenarsi, ma soprattutto di analizzare la situazione per quanto concerne gli infortuni.

Secondo quanto riferito dal comunicato ufficiale dei gialloblu: lavoro differenziato per Baez e Oyono. Palestra per Lirola, Lusuardi e Monterisi. Lavoro personalizzato per Bonifazi.