Infortuni Genoa: le condizioni di Messias e Ankeye

Le condizioni dei vari Messias e Ankeye per quanto concerne gli infortuni in casa Genoa prima della gara con l’Atalanta

Come riportato da PianetaGenoa1893, la seduta odierna del Genoa ha visto la squadra di Gilardino impegnarsi in allenamento per la sfida contro l’Atalanta. Ma il punto sugli infortuni?

Attualmente non risultano novità per quanto riguarda Messias, mentre Ankeye dovrà fare lavoro personalizzato per recuperare al meglio.