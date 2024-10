Infortuni Milan, ecco le ultime novità su Ruben Loftus Cheek dopo la gara di Firenze

Infortuni Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Ruben Loftus Cheek dopo la mancata convocazione a Firenze

Per quanto riguarda gli infortuni in casa rossonera. Ruben Loftus Cheek ha svolto lavoro personalizzato nell’allenamento di oggi con il Milan. L’ex Chelsea non era stato convocato per precauzione per la sfida di domenica contro la Fiorentina, poi persa per 2-1 dai rossoneri con due rigori sbagliati di Theo e Abraham.

Lavoro personalizzato a Milanello e quindi nessuna lesione. Confermato comunque il problema al flessore della gamba destra. Si valuterà l’inglese giorno per giorno, verso la gara con l’Udinese.