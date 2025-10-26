Infortuni Napoli, non solo De Bruyne! Anche David Neres ha lasciato dolorante il match contro l’Inter: le sue condizioni preoccupano Conte

Infortuni Napoli, oltre a De Bruyne anche David Neres preoccupa Conte dopo essere uscito dolorante contro l’Inter. Ecco di chi si tratta

Il Napoli è in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio di Kevin De Bruyne, costretto a fermarsi ieri sera durante il match contro l’Inter, in occasione del calcio di rigore trasformato da lui stesso per il vantaggio azzurro (1-0). Le prime sensazioni non sono affatto rassicuranti, con il belga che potrebbe essersi procurato una lesione di alto grado al flessore della coscia. L’attesa per gli esami strumentali sarà fondamentale per stabilire i tempi di recupero.

Non solo De Bruyne però. Nel finale della partita, anche David Neres è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il brasiliano, che fino a quel momento aveva giocato come centravanti, ha chiesto il cambio al 38′ della ripresa. Anche in questo caso, c’è grande attesa per gli esami, con il brasiliano che potrebbe essere costretto a saltare la prossima sfida del Napoli contro il Lecce, in programma martedì.

La situazione in casa azzurra, dunque, si complica ulteriormente, con Antonio Conte, allenatore del Napoli, che dovrà valutare la gravità degli infortuni per pianificare al meglio le prossime settimane.