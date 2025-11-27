Infortuni Psg, nuovo stop nei parigini: si fa male anche… Al-Khelaifi! Il Presidente avvistato con fascia al braccio contro il Tottenham: ecco il motivo

Infortuni Psg, nuovo stop nei parigini: si fa male anche… Al-Khelaifi! Fascia al braccio per il presidente del club durante la partita contro gli Spurs

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ha dimostrato una dedizione incrollabile verso il suo club, nonostante un infortunio fisico che lo ha costretto a presentarsi al Parc des Princes con il braccio sinistro immobilizzato in una fascia. Nonostante il dolore e la necessità di un intervento chirurgico, programmato per oggi, il numero uno del PSG ha voluto essere presente per sostenere la squadra durante il cruciale incontro di Champions League contro il Tottenham, terminato con una vittoria per 5-3.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Al-Khelaïfi si sarebbe infortunato durante una partita di padel, uno sport che pratica regolarmente e di cui è noto appassionato. La lesione al braccio sarebbe sufficientemente grave da richiedere un intervento chirurgico, ma nonostante ciò, il presidente ha scelto di assistere alla partita di persona, volendo mostrare vicinanza alla squadra in un momento decisivo della stagione europea.

La sua presenza è stata un gesto simbolico di supporto, soprattutto in un match che ha visto il PSG prevalere con una vittoria significativa, rinvigorendo le ambizioni del club nella competizione internazionale.