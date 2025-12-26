Infortunio Acerbi, il difensore dell’Inter tarda ancora il rientro in campo? Le ultime sulle sue condizioni in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta

Infortunio Acerbi, il difensore dell’Inter tarda ancora il rientro in campo? Gestione prudente per Chivu che valuta di tardare il suo rientro

L’infermeria dell’Inter continua a tenere in apprensione l’ambiente nerazzurro per le condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore centrale, fermo da circa due settimane per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta.

Secondo l’aggiornamento riportato da Sos Fanta, lo staff medico dell’Inter sta procedendo con grande cautela. Un recupero lampo per la prima gara di gennaio contro il Bologna appare complicato, mentre aumentano le possibilità di rivedere Acerbi tra i convocati per la sfida del 7 gennaio contro il Parma. Un rientro graduale, considerato fondamentale in vista del successivo ciclo di partite che vedrà i nerazzurri impegnati contro Napoli e Lecce.

Gerarchie difensive in evoluzione: cambia lo status di Acerbi

La gestione di Cristian Chivu evidenzia un cambio di rotta rispetto al passato. La titolarità dell’ex difensore della Lazio non è più un dogma assoluto e Acerbi è ora inserito in una rotazione più ampia nel reparto arretrato.

Il tecnico nerazzurro può contare sul giovane centrale tedesco Yann Bisseck, sul nuovo perno svizzero Manuel Akanji e sull’esperienza dell’olandese Stefan De Vrij, soluzioni che permettono maggiore flessibilità nelle scelte partita per partita. I numeri stagionali confermano questo nuovo scenario: 10 presenze a voto e una fantamedia del 5,95 fotografano una stagione fin qui meno centrale rispetto al recente passato.

Chivu continua a modulare le sue decisioni in base alle caratteristiche degli avversari e allo stato di forma dei singoli. In questo contesto, il recupero completo di Francesco Acerbi resta una priorità, ma senza forzature, per averlo al meglio nel momento più delicato della stagione.