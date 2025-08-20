Infortunio Bailey, clamoroso Roma: out al primo allenamento. Ultimissime su condizioni e tempi di recupero del giamaicano

Doveva essere il giorno dell’entusiasmo, il primo assaggio del talento giamaicano sul prato di Trigoria, e invece si è trasformato in un incubo. L’avventura di Leon Bailey con la Roma inizia nel peggiore dei modi possibili: con un infortunio muscolare rimediato durante la sua primissima sessione di allenamento. L’ufficialità del suo trasferimento dall’Aston Villa, formalizzata in mattinata con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, aveva acceso le speranze dei tifosi, accorsi a salutarlo al suo sbarco a Ciampino nel pomeriggio di ieri. L’attesa per vederlo in campo, però, è destinata a prolungarsi.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, l’esterno d’attacco ha concluso l’allenamento con il gruppo ma ha avvertito un fastidio proprio nelle fasi finali della seduta. Un segnale d’allarme che ha immediatamente preoccupato lo staff medico. Nella giornata di domani si sottoporrà agli esami strumentali per definire con precisione l’entità del danno, ma le previsioni iniziali parlano di uno stop di circa tre settimane.

Una doccia gelata, quasi surreale, per il tecnico Gasperini, che aveva finalmente potuto abbracciare il rinforzo tanto atteso per il suo reparto offensivo. Se la prognosi fosse confermata, Bailey sarebbe costretto a saltare le prime, delicate sfide di campionato contro Bologna e Pisa, con un rientro in campo previsto soltanto dopo la sosta per le nazionali. Un contrattempo che non solo ritarda il suo esordio, ma complica anche i piani tattici dell’allenatore in questo avvio di stagione.

L’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori sulla fragilità fisica del giocatore, che già nella passata stagione con l’Aston Villa era stato costretto a fermarsi ai box, saltando ben 12 partite per problemi fisici. Per ora, il sogno di esordire nel campionato italiano è in pausa. Bailey passerà la notte a Trigoria, in attesa non solo di trovare una nuova casa nella Capitale, ma soprattutto di un verdetto medico che si spera possa essere meno severo del previsto.